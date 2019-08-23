Первый канал в прямом эфире покажет бой Нурмагомедова с Порье на турнире UFC 242
20:17
Первый канал проведет прямую трансляцию главного поединка турнира UFC 242 в Абу-Даби (ОАЭ) между российским бойцом Хабибом Нурмагомедовым и американцем Дастином Порье. Бой пройдет 7 сентября.
Хабиб принял участие в 27 боях, в которых ни разу не проиграл. Нурмагомедов выступает в ММА с 2008 года. Ранее сообщалось, что гонорар 30-летнего российского спортсмена может превысить три миллиона долларов.
Дастин Порье: «Я нокаутирую Хабиба или заставлю его сдаться»
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Материалы сюжета: Хабиб Нурмагомедов – Дастин Порье: главный бой UFC 242
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