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Первый канал в прямом эфире покажет бой Нурмагомедова с Порье на турнире UFC 242

20:17
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Первый канал проведет прямую трансляцию главного поединка турнира UFC 242 в Абу-Даби (ОАЭ) между российским бойцом Хабибом Нурмагомедовым и американцем Дастином Порье. Бой пройдет 7 сентября.

Хабиб принял участие в 27 боях, в которых ни разу не проиграл. Нурмагомедов выступает в ММА с 2008 года. Ранее сообщалось, что гонорар 30-летнего российского спортсмена может превысить три миллиона долларов.

Дастин Порье: «Я нокаутирую Хабиба или заставлю его сдаться»

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Материалы сюжета: Хабиб Нурмагомедов – Дастин Порье: главный бой UFC 242




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