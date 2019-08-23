Первый канал в прямом эфире покажет бой Нурмагомедова с Порье на турнире UFC 242

Первый канал проведет прямую трансляцию главного поединка турнира UFC 242 в Абу-Даби (ОАЭ) между российским бойцом Хабибом Нурмагомедовым и американцем Дастином Порье. Бой пройдет 7 сентября.

Хабиб принял участие в 27 боях, в которых ни разу не проиграл. Нурмагомедов выступает в ММА с 2008 года. Ранее сообщалось, что гонорар 30-летнего российского спортсмена может превысить три миллиона долларов.

Дастин Порье: «Я нокаутирую Хабиба или заставлю его сдаться»