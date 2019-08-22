Нурмагомедов заработает за бой с Порье больше поединка с Макгрегором

Российский ММА Хабиб Нурмагомедов заработает за бой с Дастином Порье больше, чем за поединок против Конора Макгрегора. Об этом сообщил менеджер россиянина Ризван Магомедов.

— Заработок будет намного больше, — цитирует Магомедова РБК. — Единственное, что могу сказать, — условия предстоящего боя одни из лучших за всю историю ММА

Нурмагомедов победил Макгрегора в октябре 2018 года. Без учета спонсорских прав на трансляцию и рекламных доходов он тогда заработал два миллиона долларов. По данным Forbes, Хабиб получил до трех долларов с каждой из 2,4 млн проданных платных трансляций боя с Макгрегором. Стоимость показа на территории США варьировалась от 80 до 100 долларов в зависимости от качества картинки.

Бой Нурмагомедов — Порье пройдет 7 сентября в Абу-Даби на турнире UFC 242. По данным источника, гонорар Хабиба может превысить три миллиона долларов.