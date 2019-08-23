Дастин Порье: «Я нокаутирую Хабиба или заставлю его сдаться»

Американский боец ММА Дастин Порье уверен, что победит россиянина Хабиба Нурмагомедова на турнире UFC 242. Поединок состоится 7 сентября в Абу-Даби.

— Чувствую, что смогу остановить Хабиба, и я намерен это сделать, — цитирует MMA Junkie Порье. — Не знаю точно, как это произойдет. Возможно, нокаутирую его или заставлю сдаться. Но я намерен покончить с ним. Понимаю, что мне нужно грамотно подготовиться к бою. Но я буду уверен в своих силах и буду в лучшей своей форме. Все будет сделано правильно. Я намерен сделать то, чего никто еще не делал. Это история, я ее буду творить. Конечно, Хабиб очень опасен. Я не хочу ввязываться в борьбу с ним в партере. Это опасно. Я не позволю ему вести его игру.