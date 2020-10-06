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«Пару горцев писали историю в центре Вегаса кровью соперников». Хабиб вспомнил о бое с Конором

22:51
Хабиб Нурмагомедов душит Конора Макгрегора. Фото USA Today Sports
Хабиб Нурмагомедов душит Конора Макгрегора. Фото USA Today Sports
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Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов (28-0) опубликовал видео с моментами победного боя против ирландца Конора Макгрегора (22-4) на UFC 229 в Лас-Вегасе, который прошел 6 октября 2018 года.

«Это был вечер, когда разлетелись маски и пару горцев писали историю в центре Вегаса кровью соперников», — написал Хабиб в Instagram.

32-летний россиянин одержал досрочную победу и защитил титул чемпиона промоушена в легком весе. 32-летний ирландец сдался в четвертом раунде после болевого приема.

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