«Пару горцев писали историю в центре Вегаса кровью соперников». Хабиб вспомнил о бое с Конором

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов (28-0) опубликовал видео с моментами победного боя против ирландца Конора Макгрегора (22-4) на UFC 229 в Лас-Вегасе, который прошел 6 октября 2018 года.

«Это был вечер, когда разлетелись маски и пару горцев писали историю в центре Вегаса кровью соперников», — написал Хабиб в Instagram.

32-летний россиянин одержал досрочную победу и защитил титул чемпиона промоушена в легком весе. 32-летний ирландец сдался в четвертом раунде после болевого приема.