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Сегодня, 20:14

Отсидевший боец Север посмеялся над Дациком из-за его рассказов о тюрьме

Анна Горшкова
Корреспондент
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Боец на голых кулаках Александр «Север» Северин посмеялся над бойцом смешанного стиля Вячеславом Дациком, усомнившись в его рассказах о тюрьме.

«Ну, иногда спарринговались в заключении... А так, это вообще не приветствуется в тех местах. И Дацик — я не знаю, где он спарринговался. Судя по той форме, в которой он оттуда вышел, он там на диване сидел, плюшками баловался. Наверное, выдает желаемое за действительное. Ну, и у меня не было той подготовки, которую бы мне хотелось. Были просто турники, брусья — максимум», — приводит слова Северина Sport24.

Дацик в сентябре проведет бой по правилам бокса с Александром Емельяненко. Он пройдет в промоушене Hardcore Boxing.

Ранее стало известно, что Северин вошел в список участников предстоящего турнира Top Dog FC 14, который пройдет 27 мая на волейбольной арене «Динамо».

Источник: https://sport24.ru/news/mma/2022-05-25-otsidevshiy-boyets-sever-posmeyalsya-nad-datsikom-iz-za-yego-rasskazov-o-tyurme-vydayet-zhelayemoye-za-deystvitelnoye
Вячеслав Дацик
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