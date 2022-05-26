Отсидевший боец Север посмеялся над Дациком из-за его рассказов о тюрьме

Боец на голых кулаках Александр «Север» Северин посмеялся над бойцом смешанного стиля Вячеславом Дациком, усомнившись в его рассказах о тюрьме.

«Ну, иногда спарринговались в заключении... А так, это вообще не приветствуется в тех местах. И Дацик — я не знаю, где он спарринговался. Судя по той форме, в которой он оттуда вышел, он там на диване сидел, плюшками баловался. Наверное, выдает желаемое за действительное. Ну, и у меня не было той подготовки, которую бы мне хотелось. Были просто турники, брусья — максимум», — приводит слова Северина Sport24.

Дацик в сентябре проведет бой по правилам бокса с Александром Емельяненко. Он пройдет в промоушене Hardcore Boxing.

Ранее стало известно, что Северин вошел в список участников предстоящего турнира Top Dog FC 14, который пройдет 27 мая на волейбольной арене «Динамо».