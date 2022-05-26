Емельяненко — о Дацике: «Увидел в его глазах страх и боязнь»

Российский тяжеловес Александр Емельяненко поделился мнением о своем будущем сопернике Вячеславе Дацике.

Ранее бойцы подписали контракт на бой и впервые встретились лицом к лицу.

«Абсолютно никаких [эмоций не испытал во время дуэли взглядов], — сказал Емельяненко в программе Sport24: «ХукВам». — [Увидел] страх и боязнь в его глазах. Одно дело за кадром говорить и блатовать, другое — в лицо встать и посмотреть сопернику в глаза. Дацик ниже и слабее меня».

Также Емельяненко прокомментировал последний бой Дацика против экс-чемпиона Glory Сауло Кавалари, в котором Рыжий Тарзан нокаутировал соперника правым оверхендом в первом раунде.

«Ну, дурака кинул и попал по нему».

Емельяненко и Дацик сразятся по правилам бокса на турнире промоушена Hardcore Boxing, который состоится в сентябре.