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Сегодня, 19:10

Усман рассказал, что самое сложное в тренировках после завоевания пояса чемпиона UFC

Ислам Бабаджанов
Корреспондент
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Чемпион UFC в полусреднем весе Камару Усман рассказал, что является самым сложным в тренировках после завоевания титула.

«Это тот факт, что ты знаешь, что должен тренироваться и готовиться ко всему миру, — сказал Усман в интервью Men's Health. — Все в мире охотятся за тобой. Они должны тренироваться и готовиться к конкретному человеку, а ты же должен готовиться ко всем».

В активе 35-летнего Усмана 20 побед и 1 поражение. На турнире UFC 268, который проходил в ноябре прошлого года в Нью-Йорке, Усман единогласным решением судей победил Колби Ковингтона.

Камару Усман
UFC
ММА
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