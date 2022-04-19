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Сегодня, 15:57

Олег Тактаров назвал своего самого любимого бойца

Давид Хачатрян
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Первый обладатель пояса UFC из России Олег Тактаров назвал Петра Яна своим любимым бойцом среди всех современных профессиональных бойцов.

«У меня есть любимчики, конечно, в среде современных профессиональных бойцов, — сказал Тактаров в интервью YouTube-каналу «Фетисов». — Самый главный любимчик — это Петр Ян, потому что он мне моего отца напоминает. Прямо вылитый, все манеры такие же. Смотрю, а они в один день родились. Я ему потом про это сказал. Он очень грамотный профессионал. Петр сейчас не просто наш посол, он посолище. Я слежу за ним давно, еще до UFC. Мне полсекунды достаточно посмотреть на человека, чтобы понять, что из него вырастет. Увидеть все низменные качества, как у некоторых, или понять, что он будет легендой».

Ян проиграл Алджамейну Стерлингу (21-3) раздельным решением судей (48-47, 47-48, 48-47) 10 апреля на UFC 273 в Джексонвилле, Флорида.

Олег Тактаров
Петр Ян
ММА
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