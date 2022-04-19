Олег Тактаров назвал своего самого любимого бойца

Первый обладатель пояса UFC из России Олег Тактаров назвал Петра Яна своим любимым бойцом среди всех современных профессиональных бойцов.

«У меня есть любимчики, конечно, в среде современных профессиональных бойцов, — сказал Тактаров в интервью YouTube-каналу «Фетисов». — Самый главный любимчик — это Петр Ян, потому что он мне моего отца напоминает. Прямо вылитый, все манеры такие же. Смотрю, а они в один день родились. Я ему потом про это сказал. Он очень грамотный профессионал. Петр сейчас не просто наш посол, он посолище. Я слежу за ним давно, еще до UFC. Мне полсекунды достаточно посмотреть на человека, чтобы понять, что из него вырастет. Увидеть все низменные качества, как у некоторых, или понять, что он будет легендой».

Ян проиграл Алджамейну Стерлингу (21-3) раздельным решением судей (48-47, 47-48, 48-47) 10 апреля на UFC 273 в Джексонвилле, Флорида.