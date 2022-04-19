Чимаев после боя с Бернсом: «Мне жаль моих тренеров»

Непобежденный полусредневес Хамзат Чимаев (11-0) опубликовал на своем YouTube-канале видео, на котором показаны его эмоции после боя с Гилбертом Бернсом (20-5) на UFC 273 в Джексонвилле, Флорида.

«Мне жаль моих тренеров, — сказал шведский боец на видео. — Они так усердно работают со мной, в то время как я в бою допустил очень много ошибок. Я пересмотрю бой в записи. Буду работать усерднее и энергичнее. Я должен стать черным поясом в ударке, граунд-энд-паунде, борьбе, грэпплинге и всем остальном. С одной стороны, я счастлив, с другой — зол. Злюсь, что не смог прикончить этого парня».

Чимаев победил Бернса единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28) 10 апреля на UFC 273 в Джексонвилле, Флорида.