«Мой пояс спрятан сейчас где-то в Калифорнии». Тактаров рассказал о своем поясе UFC

Первый обладатель пояса UFC из России Олег Тактаров рассказал о судьбе своего пояса UFC, который он выиграл на турнире UFC 6 летом 1995 года.

«Таких поясов всего два, они покрыты золотом, — сказал Тактаров в интервью YouTube-каналу «Фетисов». — Это за пятый чемпионат, который я не выиграл, и за шестой. С седьмого они начали делать из латуни, а потом пошла всякая ересь. А до этого вручали просто чек. Мой пояс спрятан сейчас где-то в Калифорнии. Не зарыл его, конечно, но куда-то дел, потому что, когда мне предложили за него полмиллиона долларов, я понял, что надо прятать от коллекционеров. И вообще, я хочу, чтобы у меня не было такой ситуации в жизни, где мне нужно было бы продавать свой пояс».

UFC 6 состоялся в 1995 году. Тактаров в финале одолел Дэвида Эббота сабмишном. Это принесло Тактарову чемпионский титул, несмотря на то, что он не владел постоянным чемпионским поясом UFC.