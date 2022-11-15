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Сегодня, 08:52

Махачев поднялся на второе место рейтинга бойцов UFC вне зависимости от весовой категории

Руслан Минаев
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Ислам Махачев.
Фото Reuters

Новый чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев поднялся на второе место рейтинга бойцов UFC вне зависимости от весовой категории. Ранее россиянин занимал третью строчку.

Лидирует чемпион в полулегком весе Алекс Волкановски, который оспорит пояс Махачева в турнире UFC 284 в Австралии 12 февраля.

Третье место — у Леона Эдвардса.

Экс-чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья после поражения Алексу Перейре в турнире UFC 281 в Нью-Йорке опустился на 6-е место. Перейра ворвался в рейтинг pound-for-pound, заняв 8-е место.

Рейтинг бойцов UFC вне зависимости от весовой категории:

1. Алекс Волкановски

2. Ислам Махачев

3. Леон Эдвардс

4. Камару Усман

5. Фрэнсис Нганну

6. Исраэль Адесанья

7. Чарльз Оливейра

8. Алекс Перейра

9. Алджэмейн Стерлинг

10. Иржи Прохазка

11. Дастин Порье

12. Дейвесон Фигередо

13. Джон Джонс

14. Макс Холлоуэй

15. Брэндон Морено

Алекс Волкановски
Алекс Перейра
Ислам Махачев
Исраэль Адесанья
Леон Эдвардс
UFC
ММА
1
3
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