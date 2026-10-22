Ян не впечатлен последними победами О'Мэлли, но признал его претендентом на пояс

Чемпион UFC Петр Ян отдельно оценил последние результаты Шона О'Мэлли, который рассчитывает снова получить возможность побороться за титул.

В беседе с MMA Fighting российский боец не стал утверждать, что выступления американца произвели на него особое впечатление. «Он побеждает», — заметил Ян. При этом он признал, что результаты О'Мэлли позволяют относить его к числу кандидатов на чемпионский поединок.

В 2026 году О'Мэлли одержал две победы подряд после двух поражений от Мераба Двалишвили. Встречу с Сонгом Ядонгом он выиграл решением судей, а Айманна Захаби победил нокаутом. В октябре 2022 года американец обыграл самого Яна раздельным решением судей.

Российский чемпион пока не определяет своего следующего оппонента. 24 октября на UFC 333 он проведет защиту пояса в третьем бою с Двалишвили. Результат этого поединка будет иметь непосредственное значение для дальнейшей титульной гонки легчайшего дивизиона.