Двалишвили после слов Яна о Грузии: «Мы тепло вас приветствуем и будем относиться к вам с гостеприимством»

Грузинский боец Мераб Двалишвили прокомментировал слова чемпиона UFC в легчайшем весе россиянина Петра Яна о его намерении побывать в Грузии.

Двалишвили встретится с Яном на турнире UFC 333 в Абу-Даби (ОАЭ).

«В Грузии всем рады, никаких проблем. Понимаете, мы грузины, хорошие люди, нас знают как гостеприимный народ. И да, думаю, у него все будет хорошо в Грузии», — цитирует 35-летнего бойца Telegram-канал «Нарижный об ММА | Ой бой!»

Позднее Двалишвили дал еще один комментарий на эту тему в соцсети.

«Если вы приедете в Грузию в качестве гостей и проявите уважение, мы тепло вас приветствуем и будем относиться к вам с гостеприимством. Но если вы неуважительно относитесь к Грузии и жителям Грузии, мы ответим соответствующим образом», — написал боец UFC.

Предстоящий поединок станет третьим очным противостоянием спортсменов. В марте 2023 года Двалишвили победил 33-летнего Яна единогласным решением судей. В декабре 2025 года на UFC 323 россиянин взял реванш, также победив по итогам 5 раундов, и вернул чемпионский пояс. В профессиональных MMA у Яна 20 побед и 5 поражений, у Двалишвили — 21 победа при 5 поражениях.

ММА UFC: Ян — Двалишвили

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