Волков рассказал о своем отношении к бою с Куниевым в день рождения

Российский тяжеловес Александр Волков не считает особым знаком то, что его поединок с Ризваном Куниевым пройдет в день его 38-летия.

Волков и Куниев встретятся на турнире UFC 333 в Абу-Даби в субботу, 24 октября. В этот день Волкову исполнится 38 лет. Соперники занимают четвертое и пятое места в рейтинге тяжеловесов организации соответственно.

«Не знаю, честно говоря, в знаки не верю», — рассмеялся Волков в интервью «Матч ТВ».

Шесть лет назад, 24 октября 2020 года, россиянин также выступал в Абу-Даби и победил американца Уолта Харриса техническим нокаутом. В интервью боец отметил, что за прошедшее время изменился как в физическом, так и в психологическом плане. При этом он рассчитывает сохранить перед предстоящей встречей тот же боевой настрой, который помог ему в поединке с Харрисом.