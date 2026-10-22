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Петр Ян допустил реванш с Шоном О'Мэлли после UFC 333

Антон Роговский

Чемпион UFC в легчайшем весе Петр Ян не исключил второго поединка с американцем Шоном О'Мэлли после третьей встречи с Мерабом Двалишвили.

Россиянин ответил на вопрос о возможном реванше в интервью MMA Fighting. «Почему нет?» — сказал Ян. В октябре 2022 года бойцы встретились на UFC 280 в Абу-Даби. Тогда О'Мэлли победил раздельным решением судей.

Алекс Волкановски, Мовсар Евлоев, Петр Ян&nbsp;и&nbsp;Мераб Двалишвили.Волкановски — Евлоев, Ян — Двалишвили: онлайн-трансляция UFC 333

Американец после двух подряд поражений в титульных поединках с Двалишвили вернулся в победную серию. Сначала он выиграл у Сонга Ядонга, затем нокаутировал Айманна Захаби во втором раунде. Потенциальный реванш с Яном пока не назначен: вопрос о следующем претенденте остается за организацией.

Ближайший бой Петр Ян проведет 24 октября на UFC 333 в Абу-Даби. Он будет защищать чемпионский пояс против Двалишвили. Счет их личного противостояния — 1:1: грузинский боец выиграл в 2023 году, россиянин взял реванш в декабре 2025-го.

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Мераб Двалишвили
Петр Ян
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