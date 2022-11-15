Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 08:09

Тимоти Брэдли дал прогноз на потенциальный бой Бивола и Бетербиева

Давид Хачатрян
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Экс-чемпион мира в двух весовых категориях Тимоти Брэдли (33-2) предполагает, что чемпион WBA в полутяжелом весе Дмитрий Бивол (21-0) сможет одолеть чемпиона IBF, WBC и WBO в полутяжелом весе Артура Бетербиева (18-0).

«Я поставлю на Бивола, — сказал Брэдли в интервью K.O. Artist Sports. — Дмитрий знает каждый аспект ринга. Он знает, как уйти от соперника, у него великолепное чувство ринга, как и работа на ближней дистанции. Он дает волю своим рукам.

Я никогда не видел, чтобы Гильберто Рамирес боялся выбрасывать удары. Но с Биволом он боялся. Каждый раз, когда Рамирес наносил удары, Бивол был близко и пускал в ответ свои руки».

Бивол победил Хильберто Рамиреса (44-1) единогласным решением судей (118-110, 117-111, 117-111) и защитил титул чемпиона WBA в полутяжелом весе. Бой состоялся 5 ноября в Абу-Даби (ОАЭ).

Бетербиев следующий бой должен провести против британца Энтони Ярда (22-2).

Бокс
Тимоти Брэдли
Артур Бетербиев
Дмитрий Бивол
0
Читайте также
«Сент-Луис» обыграл «Колорадо» в матче НХЛ, форвард Бучневич отдал две передачи
«Головин — творческая отдушина в «Монако». Что пишут во Франции про российского полузащитника
Генассамблея ООН проголосовала за проект резолюции о выплате Россией репараций Украине
Politico: заявление генерала Пентагона Милли о переговорах с Россией разгневало Киев
Путин подписал указ о службе иностранных граждан в российских Вооруженных силах
AP опубликовало фото привязанных к фонарным столбам жителей Херсона после прихода ВСУ
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Джон Маккарти: «У Перейры есть большие пробелы. Уиттакер его победит»

Махачев поднялся на второе место рейтинга бойцов UFC вне зависимости от весовой категории
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости