Тимоти Брэдли дал прогноз на потенциальный бой Бивола и Бетербиева

Экс-чемпион мира в двух весовых категориях Тимоти Брэдли (33-2) предполагает, что чемпион WBA в полутяжелом весе Дмитрий Бивол (21-0) сможет одолеть чемпиона IBF, WBC и WBO в полутяжелом весе Артура Бетербиева (18-0).

«Я поставлю на Бивола, — сказал Брэдли в интервью K.O. Artist Sports. — Дмитрий знает каждый аспект ринга. Он знает, как уйти от соперника, у него великолепное чувство ринга, как и работа на ближней дистанции. Он дает волю своим рукам.

Я никогда не видел, чтобы Гильберто Рамирес боялся выбрасывать удары. Но с Биволом он боялся. Каждый раз, когда Рамирес наносил удары, Бивол был близко и пускал в ответ свои руки».

Бивол победил Хильберто Рамиреса (44-1) единогласным решением судей (118-110, 117-111, 117-111) и защитил титул чемпиона WBA в полутяжелом весе. Бой состоялся 5 ноября в Абу-Даби (ОАЭ).

Бетербиев следующий бой должен провести против британца Энтони Ярда (22-2).