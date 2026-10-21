Осипов назвал Двалишвили фаворитом в бою против Яна: «Грузин в прошлом их поединке был не в лучшей форме»

Президент Медиалиги Николай Осипов в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от поединка российского бойца Петра Яна против грузина Мераба Двалишвили на турнире UFC 333.

«Болеть буду за Петю, но фаворитом выглядит Мераб. Двалишвили — человек, который готовился к этому бою на протяжении всего года. Он для меня кажется внутренним фаворитом. Но мы видели, что и в предыдущем бою Петр выходил на бой в статусе андердога. Если он повторит все то же самое, то шансы у россиянина будут. Но тут многое зависит от Мераба. Грузин в прошлом их поединке был не в лучшей форме. Если он хотя бы на 20 процентов будет лучше себя самого, то будет очень тяжелый бой, в котором фаворитом я вижу Мераба из-за постоянного давления и попыток перевести Петю на канвас», — сказал Осипов «СЭ».

Турнир UFC 333 состоится в субботу, 24 октября 2026 года, на «Этихад Арене» в Абу-Даби (ОАЭ). В главном событии чемпион полулегкого веса Александр Волкановски встретится с непобежденным россиянином Мовсаром Евлоевым.

Перед этим Петр Ян защитит пояс в легчайшем весе в третьем бою против Мераба Двалишвили.

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