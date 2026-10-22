UFC 333: расписание взвешивания и битв взглядов

В пятницу, 23 октября, в Абу-Даби (ОАЭ) пройдут официальное и церемониальное взвешивания участников турнира UFC 333. Сам турнир состоится в субботу, 24 октября, на «Этихад Арене».

Во сколько начало официального взвешивания UFC 333

Официальное взвешивание бойцов запланировано на пятницу, 23 октября. Начало — в 7.00 по московскому времени (8.00 по времени ОАЭ).

Процедура пройдет в закрытом режиме, без зрителей. Спортсмены должны подтвердить соответствие весовым категориям перед предстоящими поединками.

Во сколько начнутся битвы взглядов UFC 333

Церемониальное взвешивание и финальные битвы взглядов участников UFC 333 состоятся 23 октября на «Этихад Арене». Начало — в 17.00 по московскому времени. Двери для зрителей откроются в 15.00 мск.

На сцену выйдут участники всех боев турнира, включая Волкановски, Евлоева, Яна и Двалишвили. Прямая трансляция церемонии запланирована на официальном сайте UFC.