Волкановски вспомнил психологически трудный период перед боем с Евлоевым

Чемпион UFC в полулегком весе Александр Волкановски рассказал о трудном периоде после поражения Исламу Махачеву в Абу-Даби в октябре 2023 года. Австралиец вернется в этот город для защиты титула в поединке с россиянином Мовсаром Евлоевым 24 октября.

В разговоре с австралийским The Daily Telegraph Волкановски охарактеризовал свое состояние после того боя: «Это был очень уязвимый период моей карьеры».

В 2023 году спортсмен принял повторный бой с Махачевым за 11 дней до турнира и проиграл нокаутом в первом раунде. Затем он потерпел еще одно поражение нокаутом и взял паузу, прежде чем вернуться к титульным выступлениям.

На UFC 333 в Абу-Даби соперником Волкановски станет непобежденный в профессиональных ММА российский боец Мовсар Евлоев. Поединок заявлен в качестве титульного.