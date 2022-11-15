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Сегодня, 09:19

Волкановски ответил на мнение, что у него мало шансов в бою с Махачевым

Давид Хачатрян
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Чемпион UFC в полулегком весе Александр Волкановски (25-1) заявил, что ему не терпится подраться с чемпионом в легком весе Исламом Махачевым (23-1), чтобы показать фанатам, что они не должны в нем сомневаться.

«Надеюсь, что люди списывают меня со счетов, потому что мне нравится быть андердогом. Уверен, что я буду андердогом. Не могу дождаться, когда выйду в октагон и докажу людям, что они ошибаются. Это меня просто заводит».

Махачев и Волкановски встретятся на UFC 284 в Перте, Австралия. Турнир состоится 11 февраля.

Алекс Волкановски
Ислам Махачев
UFC
ММА
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