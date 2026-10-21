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Малютин считает Волкова фаворитом в поединке с Куниевым

Константин Белов
Корреспондент

Российский боец ММА Михаил Малютин в разговоре с «СЭ» поделился мнение о предстоящем бое Александра Волкова с Ризваном Куниевым на турнире UFC 333 в Абу-Даби.

«Волков очень опытный боец, он очень давно в этом дивизионе. Но для титульного боя ему всегда что-то не хватает, он ходит около него, но проигрывает в самый важный момент. Хотя сейчас он фаворит поединке с Куниевым. Но важно понимать, что в тяжелом весе попадание в голову любой части руки может быть фатальным», — сказал Малютин «СЭ».

Бой Волков — Куниев станет третьим по значимости событием UFC 333 в субботу, 24 октября. До него в главном карде заявлены поединки Лонэ Кавана — Рамазан Темиров и Аарон Пико — Лосене Кейта. В титульных поединках встретятся Петр Ян с Мерабом Двалишвили и Алекс Волкановски с Мовсаром Евлоевым.

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