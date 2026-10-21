Волкановски назвал период перед вторым боем с Махачевым самым уязвимым в карьере

Чемпион UFC в полулегком весе Александр Волкановски вспомнил о сложном периоде своей карьеры перед вторым боем с Исламом Махачевым в октябре 2023 года.

«Тогда мне было тяжело» — сказал Волкановски в интервью Daily Telegraph.

Второй поединок австралийца с Махачевым состоялся 21 октября 2023 года на UFC 294 в Абу-Даби. Волкановски принял предложение выйти на замену Чарльзу Оливейре за 11 дней до турнира. Махачев нокаутировал соперника в первом раунде, защитив титул чемпиона UFC в легком весе.

В феврале 2024 года Волкановски уступил Илии Топурии и потерял пояс в полулегком весе. Затем он сделал паузу в выступлениях. В апреле 2025 года австралиец вернул титул, победив Диего Лопеса, а в январе 2026-го защитил его в повторном поединке с тем же соперником.

24 октября 2026 года Волкановски встретится с россиянином Мовсаром Евлоевым на UFC 333 в Абу-Даби. Бой возглавит турнир в Etihad Arena.

Бой Волкановски — Евлоев подтвержден официальным календарем UFC. UFC