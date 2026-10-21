Волкановски призвал не замалчивать психологические трудности спортсменов

Чемпион UFC в полулегком весе Александр Волкановски затронул тему психологического состояния бойцов перед защитой титула в поединке с Мовсаром Евлоевым.

«Сейчас важно вести такой разговор» — заявил Волкановски в интервью Daily Telegraph.

Публикация вышла 21 октября, за три дня до UFC 333. Материал посвящен периоду, который австралиец пережил после поражения от Ислама Махачева осенью 2023 года, и его последующему возвращению к выступлениям на высшем уровне.

Волкановски проиграл Махачеву нокаутом на UFC 294, а в следующем поединке уступил Илии Топурии. После длительной паузы австралиец дважды выиграл у Диего Лопеса: сначала завоевал вакантный пояс, затем сохранил чемпионский титул.

Следующий бой 38-летний Волкановски проведет 24 октября на Etihad Arena в Абу-Даби. Соперником станет непобежденный россиянин Мовсар Евлоев. По данным UFC, его профессиональный рекорд составляет 20 побед при отсутствии поражений.

Бой Волкановски — Евлоев подтвержден официальным календарем UFC. UFC