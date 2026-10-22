Лосене Кейта признался, что раньше был поклонником будущего соперника Аарона Пико

Бельгийский полулегковес Лосене Кейта рассказал о личном отношении к Аарону Пико перед их поединком на турнире UFC 333.

В интервью MMA Junkie Кейта вспомнил начало своего знакомства со смешанными единоборствами. «Когда я начал заниматься ММА, Пико был одним из бойцов, за которыми я следил. Я даже хотел выступать в Bellator», — рассказал спортсмен.

Позднее Кейта оказался в одной организации с американцем и получил возможность выйти с ним в октагон. В официальном видеоматериале официального сайта UFC боец назвал предстоящую встречу поединком, который он давно представлял себе.

Первоначально Пико должен был встретиться с Арнольдом Алленом, но британец выбыл из карда. Кейта принял новый бой вскоре после сентябрьской победы нокаутом над Мухаммадом Наимовым. Он и Пико выступят 24 октября в первом поединке основного карда UFC 333 на Etihad Arena в Абу-Даби.