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UFC 333: когда пройдет пресс-конференция перед боями Волкановски — Евлоев и Ян — Двалишвили

UFC 333: когда пройдет пресс-конференция перед боями

Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Мовсар Евлоев.
Фото Getty Images

В четверг, 22 октября, в Абу-Даби (ОАЭ) состоится официальная пресс-конференция перед турниром UFC 333. Мероприятие пройдет на «Этихад Арене» с участием бойцов главного и соглавного поединков вечера.

Начало пресс-конференции UFC 333 — в 16.00 по московскому времени. Двери арены откроются в 15.00 мск. По информации организаторов, вход для зрителей бесплатный.

Кто примет участие в пресс-конференции UFC 333

Участниками мероприятия станут австралиец Александр Волкановски и россиянин Мовсар Евлоев, которые встретятся в главном бою турнира. Волкановски будет защищать чемпионский пояс UFC в полулегком весе против непобежденного претендента.

Также на сцену выйдут россиянин Петр Ян и грузин Мераб Двалишвили. Бойцы проведут третий поединок друг против друга. На кону будет стоять чемпионский титул в легчайшей весовой категории, которым владеет Ян.

Когда пройдет UFC 333

Турнир состоится в субботу, 24 октября, на «Этихад Арене» в Абу-Даби. Ранние предварительные бои начнутся в 17.00 мск, предварительный кард — в 19.00, основной — в 21.00.

Перед пресс-конференцией, 21 октября, Волкановски, Евлоев, Ян и Двалишвили примут участие в открытой тренировке в торговом центре Yas Mall. Начало — в 17.00 мск.

В пятницу, 23 октября, состоится церемониальное взвешивание участников UFC 333. Выход бойцов на весы запланирован на 17.00 мск.

Следить за новостями турнира, результатами боев и выступлениями российских спортсменов можно в разделе UFC и матч-центре ММА на сайте «СЭ».

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Александр Волкановски
Мераб Двалишвили
Мовсар Евлоев
Петр Ян
UFC
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