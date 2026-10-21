Волкановски не связывает возвращение в Абу-Даби с поражением от Махачева

Чемпион UFC в полулегком весе Александр Волкановски рассказал об отношении к возвращению на арену, где он в 2023 году потерпел поражение от Ислама Махачева.

«Тот бой ничего не значит» — сказал Волкановски в интервью Daily Telegraph, комментируя второй бой с россиянином.

21 октября 2023 года на UFC 294 в Абу-Даби Махачев победил австралийца нокаутом в первом раунде. Тогда Волкановски вышел на бой за пояс в легком весе после отказа первоначального претендента Чарльза Оливейры. До турнира оставалось 11 дней.

24 октября 2026 года на той же арене Etihad Arena Волкановски проведет защиту титула в полулегком весе против россиянина Мовсара Евлоева. Этот поединок станет главным событием UFC 333.

Евлоев подходит к своему первому титульному бою в UFC с 20 победами в 20 профессиональных поединках. В соглавном событии турнира чемпион легчайшего веса Петр Ян встретится с Мерабом Двалишвили.

Бой Волкановски — Евлоев подтвержден официальным календарем UFC. UFC