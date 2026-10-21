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Осипов считает Евлоева фаворитом в бою против Волкановски: «Думаю, Мовсар интересовался у Махачева по поводу подготовки»

Дарик Агаларов
корреспондент

Президент Медиалиги Николай Осипов в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от боя российского бойца Мовсара Евлоева против австралийца Александра Волкановски на турнире UFC 333.

«Мовсар, однозначно, для меня фаворит. Оцениваю шансы на его победу как 70 на 30. Каким бы великим не был Волкановски, но он не справится с молодым человеком, который не знает поражений в своей карьере. Думаю, Мовсар интересовался у Махачева по поводу подготовки против Волкановски. Поэтому шансы стать чемпионом у него велики», — сказал Осипов «СЭ».

Турнир UFC 333 состоится в субботу, 24 октября 2026 года, на «Этихад Арене» в Абу-Даби (ОАЭ). В главном событии чемпион полулегкого веса Александр Волкановски встретится с непобежденным россиянином Мовсаром Евлоевым.
Перед этим Петр Ян защитит пояс в легчайшем весе в третьем бою против Мераба Двалишвили.

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