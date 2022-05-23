Мухаммад Мокаев рассказал, кто станет следующим чемпионом UFC из России

21-летний британский проспект Мухаммад Мокаев (7-0) предположил, что следующим чемпионом UFC из России станет Ислам Махачев (22-1). Также он выделил аспекты, в которых Махачев сильнее Чарльза Оливейры (33-8).

«Думаю, Махачев станет следующим чемпионом UFC из России, — отметил Мокаев в интервью YouTube-каналу Hustle MMA. — Махачев до февраля или марта может стать чемпионом. Он может и в октябре подраться, потому что я смотрю сильно раскачивают этот бой [с Оливейрой].

Прогноз на бой с Оливейрой? Ислам в борьбе сильнее Оливейры, телосложение у него хорошее, в стойке он сможет зарубиться с ним. У нас на Кавказе другая школа борьбы».

Махачев занимает третью строчку рейтинга UFC в легком весе и идет на серии из 10 побед. В последнем бою россиянин победил Бобби Грина (29-13) 26 февраля на UFC Fight Night 202. Махачев выиграл техническим нокаутом в первом раунде.

Оливейра победил Джастина Гэтжи (23-4) сабмишном в первом раунде. Бой состоялся 8 мая на UFC 274 в Финиксе, США. Бразилец идет на серии из 11 побед.