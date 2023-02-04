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Сегодня, 20:27

Минеев пожелал победы Емельяненко в бою против Бейдера

Иван Шитик
Корреспондент
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Чемпион AMC Fight Nights в среднем весе Владимир Минеев пожелал победы легендарному российскому бойцу Федору Емельяненко в его заключительной схватке.

«Федор Михайлович, желаю удачи и уверенной победы», — написал Минеев в социальных сетях.

5 февраля на арене «Kia Forum» в Инглвуде (США) пройдет турнир Bellator 290, где в главном поединке встретятся россиянин Федор Емельяненко и американец Райан Бейдер. Бойцы сразятся за пояс в тяжелом весе.

Для 46-летнего Емельяненко бой с 39-летним Бейдером станет последним в его карьере в ММА.

В январе 2019 года Бейдер победил Емельяненко техническим нокаутом в первом раунде в финале Гран-при Bellator в тяжелом весе.

На счету Бейдера 30 побед и 7 поражений, Емельяненко одержал 40 побед и потерпел 6 поражений, еще один бой признан несостоявшимся.

Владимир Минеев
Райан Бейдер
Федор Емельяненко
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