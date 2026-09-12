Игнасио Бахамондес — Муслим Салихов: коэффициент и ставка на бой UFC

Игнасио Бахамондес и Муслим Салихов встретятся 12 сентября на турнире Noche UFC: Silva vs. Delgado. Бой пройдет в полусреднем весе и включен в предварительный кард.

ММА UFC: Бахамондес — Салихов

Мнения о бое Бахамондес — Салихов

Игнасио Бахамондес:

— Я всегда был крупным легковесом, и делать 70 кг становилось все труднее. Подготовка к прошлому бою [против Мусаева] на коротком трехнедельном уведомлении окончательно показала, что моему телу тяжело. Переход в полусредний вес — правильный шаг.

Муслим Салихов:

— Я чувствую, что только начинаю по-настоящему понимать, что происходит в октагоне. Я набрал отличную форму благодаря тяжелой работе на тренировках. Мой возраст — это просто цифра, и я готов продолжать конкурировать с лучшими.

Прогноз на бой Бахамондес — Салихов

Букмекеры считают явным фаворитом Бахамондеса. Победа чилийца котируется как 1.198, успех Салихова идет за 4.95, ничья — 66.00.