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Монсон — о прощальном бое Емельяненко: «Буду болеть за Федора. Мы оба русские»

Монсон поделился ожиданиями от боя Емельяненко — Бейдер
Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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Джефф Монсон.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Бывший боец ММА, российский политик Джефф Монсон в комментарии для «СЭ» поделился ожиданиями от боя Федора Емельяненко с Райаном Бейдером на Bellator 290.

«Федору предстоит очень сложный бой с Райаном Бейдером. Бейдер был хорошим чемпионом Bellator, у него отличная борьба и сильные удары. Федор может победить, но он должен провести идеальный бой. Конечно, я буду болеть за Федора. Мы оба русские. Я знаю его лично, он очень добрый человек», — сказал Монсон «СЭ».

Турнир Bellator 290 состоится в ночь с 4 на 5 февраля в Инглвуде, штат Калифорния, США. Бой Емельяненко и Бейдера станет главным событием турнира и начнется около 07.00 по московскому времени.

«СЭ» будет вести текстовую онлайн-трансляцию турнира Bellator 290.

Федор Емельяненко&nbsp;&mdash; Райан Бейдер. Емельяненко — Бейдер: последний бой Федора. Онлайн-трансляция поединка
Bellator (Беллатор)
Джефф Монсон
Райан Бейдер
Федор Емельяненко
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