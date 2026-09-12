Евгений Гончаров — Жаилтон Алмейда: во сколько начало боя ACA

Россиянин Евгений Гончаров и бразилец Жаилтон Алмейда встретятся в главном бою турнира ACA 207 в субботу, 12 сентября. Турнир пройдет на «Баскет-Холле» в Краснодаре. Поединок состоится в тяжелом весе.

ММА ACA: Гончаров — Алмейда

Начало турнира — в 15.00 по московскому времени. Гончаров и Алмейда появятся в октагоне около 23.00 мск.

Где смотреть бой Гончаров — Алмейда

Официальную онлайн-трансляцию ACA 207 можно приобрести на сайте ACA. Организаторы предлагают прямой эфир с русской и английской звуковыми дорожками.

Гончаров подходит к поединку с профессиональным рекордом 23 победы и 3 поражения и серией из восьми побед подряд. Бывший чемпион ACA дважды завоевывал пояс организации именно в Краснодаре.

Рекорд Алмейды — 22 победы и 5 поражений. Для бразильца этот бой станет дебютным в ACA. До перехода в организацию он провел 11 поединков в UFC и выиграл восемь из них. 21 из 22 профессиональных побед Алмейда одержал досрочно.

Следить за результатом боя Гончаров — Алмейда можно в матч-центре единоборств «СЭ».

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