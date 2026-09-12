ACA 207 Гончаров — Алмейда: дата и время, полный кард, где смотреть трансляцию

Турнир ACA 207 пройдет в субботу, 12 сентября, на «Баскет-Холле» в Краснодаре.Начало турнира — в 15.00 по московскому времени.

Главным событием станет бой тяжеловесов Евгения Гончарова и Жаилтона Алмейды. Гончаров подходит к бою на серии из восьми побед. Для Алмейды встреча станет дебютом в ACA после выступлений в UFC.

Полный кард ACA 207

Основной кард

Евгений Гончаров (23-3) — Жаилтон Алмейда (22-5). Тяжелый вес.

Кирилл Корнилов (20-3-1) — Хадис Ибрагимов (11-7). Тяжелый вес.

Андрей Кошкин (27-11) — Хердесон Батиста (22-8). Полусредний вес.

Мухамед Коков (20-11) — Алексей Полпудников (36-13-1). Полусредний вес.

Вадим Огар (10-7) — Брент Примус (16-6). Легкий вес.

Предварительный кард

Богдан Плутахин (15-3) — Немат Абдрашитов (20-9). Легкий вес.

Хасан Дадалов (17-2) — Багама Никабагамаев (16-1). Полулегкий вес.

Гога Шаматавa (21-12) — Джаддал Алибеков (11-3). Легчайший вес.

Антон Винников (18-5) — Араш Садеги (5-2). Тяжелый вес.

Евгений Егембердиев (12-4) — Арби Агуев (33-13). Полутяжелый вес.

Где смотреть ACA 207

Официальная платная онлайн-трансляция турнира доступна на сайте ACA. Запись остается доступной после турнира.

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