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ACA 207 Гончаров — Алмейда: дата и время, полный кард, где смотреть трансляцию 12 сентября 2026

ACA 207 Гончаров — Алмейда: дата и время, полный кард, где смотреть трансляцию

Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Евгений Гончаров.
Фото АСА

Турнир ACA 207 пройдет в субботу, 12 сентября, на «Баскет-Холле» в Краснодаре.Начало турнира — в 15.00 по московскому времени.

Главным событием станет бой тяжеловесов Евгения Гончарова и Жаилтона Алмейды. Гончаров подходит к бою на серии из восьми побед. Для Алмейды встреча станет дебютом в ACA после выступлений в UFC.

Полный кард ACA 207

Основной кард

  • Евгений Гончаров (23-3) — Жаилтон Алмейда (22-5). Тяжелый вес.
  • Кирилл Корнилов (20-3-1) — Хадис Ибрагимов (11-7). Тяжелый вес.
  • Андрей Кошкин (27-11) — Хердесон Батиста (22-8). Полусредний вес.
  • Мухамед Коков (20-11) — Алексей Полпудников (36-13-1). Полусредний вес.
  • Вадим Огар (10-7) — Брент Примус (16-6). Легкий вес.

Предварительный кард

  • Богдан Плутахин (15-3) — Немат Абдрашитов (20-9). Легкий вес.
  • Хасан Дадалов (17-2) — Багама Никабагамаев (16-1). Полулегкий вес.
  • Гога Шаматавa (21-12) — Джаддал Алибеков (11-3). Легчайший вес.
  • Антон Винников (18-5) — Араш Садеги (5-2). Тяжелый вес.
  • Евгений Егембердиев (12-4) — Арби Агуев (33-13). Полутяжелый вес.

Где смотреть ACA 207

Официальная платная онлайн-трансляция турнира доступна на сайте ACA. Запись остается доступной после турнира.

ACA: расписание турниров, кард боев, результаты, трансляции и статистика бойцов

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Евгений Гончаров
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