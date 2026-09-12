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Игнасио Бахамондес — Муслим Салихов, 12 сентября 2026: во сколько начало боя UFC, где смотреть онлайн-трансляцию

Игнасио Бахамондес — Муслим Салихов: во сколько начало боя UFC

Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Игнасио Бахамондес.
Фото Getty Images

Чилиец Игнасио Бахамондес и россиянин Муслим Салихов проведут бой в полусреднем весе на турнире Noche UFC: Silva vs. Delgado в субботу, 12 сентября. Турнир пройдет на Desert Diamond Arena в Глендейле, штат Аризона.

ММА UFC: Бахамондес — Салихов

Бой включен в предварительный кард. Предварительные поединки начнутся 12 сентября в 21.00 по московскому времени. Основной кард стартует в 00.00 мск 13 сентября.

Бахамондес и Салихов появятся в октагоне ориентировочно в 23.00 мск.

Бахамондес подходит к поединку с профессиональным рекордом 17 побед и 7 поражений. На его счету 11 побед нокаутом и две — приемами. В предыдущем бою, 28 марта 2026 года, чилиец уступил Тофику Мусаеву единогласным решением судей. До этого Бахамондес проиграл Рафаэлю Физиеву единогласным решением, а ранее победил Джалина Тернера удушающим приемом в первом раунде.

Рекорд Салихова — 22 победы и 6 поражений. Россиянин одержал 15 побед нокаутом и две — приемами. В предыдущем поединке, 8 ноября 2025 года, Салихов уступил Урошу Медичу техническим нокаутом в первом раунде. Перед этим он победил Карлоса Леала нокаутом за 42 секунды первого раунда и Сонга Кенана нокаутом в первом раунде.

Где смотреть бой Бахамондес — Салихов

В США предварительный и основной кард официально покажет Paramount+. В России трансляция ряда боев прелимов и главного карда пройдет на телеканале «Матч! Боец», онлайн-платформе UFC Fight Pass и сайте matchtv.ru с 23.05 по московскому времени. С 00.00 трансляция также начнется на федеральном канале «Матч ТВ» с ретрансляцией на «Кинопоиске» и «Okko Спорт».

Следить за ключевыми событиями и результатом боя Бахамондес — Салихов можно в матч-центре ММА на сайте «СЭ».

UFC: расписание турниров, кард боев, результаты, трансляции и статистика бойцов.

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Игнасио Бахамондес
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