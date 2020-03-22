Макгрегор из-за карантина тренируется в подвале

Ирландский боец ММА Конор Макгрегор из-за карантина, связанного с пандемией коронавируса проводит тренировки в подвале собственного дома. Видео опубликовал Twitter ESPN.

У спортсмена есть собственный тренировочный зал у Дублине, но из-за карантина он сейчас закрыт. 31-летний ирландец провел 26 боев в ММА и одержал 22 победы при четырех поражениях. В своем последнем поединке он нокаутировал американца Дональда Серроне.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 307 297 человек. Умерших — 13049, выздоровевших — 92 382. В России на данный момент 306 случаев заражения, один человек умер. Основные очаги заражения: Китай, Италия, США, Испания, Германия.

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