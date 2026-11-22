Медведев проиграл Звереву в полуфинале Итогового турнира

Немецкий теннисист Александр Зверев победил россиянина Даниила Медведева в полуфинале Итогового турнира ATP в Турине (Италия) — 7:6 (7:0), 6:4.

Встреча продолжалась 1 час 28 минут. 29-летний Зверев (1-й номер мирового рейтинга) выполнил 16 эйсов, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 1 из 2 брейк-поинтов. На счету 30-летнего Медведева (5-я ракетка мира) 12 подач навылет, 1 двойная ошибка и 0 реализованных брейк-поинтов (из 0).

В финале Зверев встретится с испанцем Карлосом Алькарасом.

Турин (Италия)

Турнир ATP Nitto ATP Finals

Призовой фонд 15 750 000 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Полуфинал

Александр Зверев (Германия, 1) — Даниил Медведев (Россия, 4) — 7:6 (7:0), 6:4