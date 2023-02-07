Бой Ислама Махачева против Александра Волкановски на UFC 284: основная информация

Поединок за первую строчку в рейтинге pound for pound.

Коротко об Исламе Махачеве

31-летний российский боец родился в Махачкале. В детстве Ислам занимался разными видами спорта, от тхэквондо до футбола, но в итоге остановился на боевом самбо — в этой секции он тренировался под руководством Абдулманапа Нурмагомедова вместе с Хабибом. По этому виду спорта Ислам стал чемпионом России и мира в 2016 году, а в ММА он дебютировал в 2010-м. После 11 побед подряд Махачев стал бойцом UFC, но уже во втором поединке потерпел первое поражение в карьере — нокаутом от Адриано Мартинса.

После этой неудачи Ислам выдал винстрик из 10 поединков и вышел на титульный бой с Чарльзом Оливейрой. Российский боец победил удушением ручным треугольником во втором раунде, после чего вызвал на поединок чемпиона полулегкого веса Алекса Волкановски — австралиец согласился.

Коротко об Александре Волкановски

34-летний Алекс родился в маленьком городке Шеллхарбор, Австралия. В 12 лет Волкановски стал чемпионом страны по греко-римской борьбе, а потом работал бетонщиком и строил карьеру в регби, становился лучшим игроком сезона. Но затем Волкановски увлекся ММА и полностью погрузился в этот вид спорта. 97-килограммовый регбист постепенно сбрасывал вес и в профессионалах дебютировал в полусреднем дивизионе. Уже в четвертом поединке Алекс проиграл техническим нокаутом Кори Нельсону, но с тех пор больше не уступал ни разу.

С рекордом 13-1 Волкановски попал в UFC и получил титульник после семи побед подряд. Среди поверженных были Чед Мендес и Жозе Альдо. В поединке за пояс Алекс одолел Макса Холлоуэя, а затем повторил успех в реванше, хотя решение судей и выглядело спорным. После еще двух успешных защит в боях с Корейским Зомби и Брайаном Ортегой австралиец встретился с Холлоуэем в третий раз и уже не оставил сомнений в своей победе.

Дата и место проведения боя

Поединок между Исламом Махачевым и Алексом Волкановски состоится в ночь на 12 февраля на RAC Arena в Перте, Австралия, на турнире UFC 284.

Ислам Махачев. Фото Getty Images

Когда и где можно посмотреть трансляцию боя Ислама Махачева с Алексом Волкановски

Турнир UFC 284 начнется 12 февраля в 2.00 по московскому времени. Бой Махачева и Волкановски начнется не раньше 6.00 мск. Посмотреть турнир можно в прямом эфире на телеканале «Матч Боец» и федеральном канале и сайте matchtv.ru. За текстовой онлайн-трансляцией боя можно следить на «Спорт-Экспрессе».

Общаются ли бойцы в повседневной жизни?

Бойцы не поддерживают близкое общение, но уже общались в рамках раскрутки поединка. Махачев и Волкановски провели перекрестное интервью с Даниэлем Кормье. Также они проводили дуэль взглядов на улицах Сиднея.

Гонорар Махачева и Волкановски за бой в UFC 284

Точной информации о гонорарах Ислама Махачева и Алекса Волкановски за предстоящий бой нет. Известно только, что Махачев получил 32 тысячи долларов в качестве спонсорской поддержки за бой с Чарльзом Оливейрой, а Волкановски заработал 42 тысячи от спонсоров за последний поединок с Холлоуэем.

Прогноз «СЭ» на бой Махачев — Волкановски

Несмотря на статус лучшего бойца UFC вне зависимости от весовых категорий, мало кто верит в победу Алекса Волкановски. Махачев действительно выглядит серьезным фаворитом, и его победа приемом с коэффициентом 2,09 выглядит как хорошая ставка.

Мнение экспертов

Российский боец UFC Мовсар Евлоев не сомневается в победе Ислама Махачева.

«С Волкановски я работал и в борьбе, и в стойке, и в комплексе, — сказал Евлоев «СЭ». — Сам он хороший парень, хороший спортсмен, и, по-моему, он номер один в рейтинге P4P. Наверное, просто у всего есть предел, и, наверное, его предел... Даже не наверное, а точно Ислам Махачев».

Зато в Волкановски верит американский боец UFC Кори Сэндхаген.

«Я буду болеть за Волкановски, но не потому, что мне не нравится Ислам, а потому, что нравится Алекс, — приводит слова Сэндхагена MiddleEasy. — Мне нравится, что он пытается воспользоваться возможностью стать двойным чемпионом. Мне кажется, он может удивить. Помню, как он дрался с Мендесом или Альдо и ему провели тейкдаун, а он быстро встал. Меня поразило, как мощно это было. Полагаю, что в борьбе Волкановски лучше, чем думают люди. Я не думаю, что у Махачева будет эффективный контроль в партере, уверен, что Алекс заберет несколько раундов».

П редварительный кард

Тайсон Педро (Австралия) — Модестас Букаускас (Литва);

Джошуа Кулибао (Австралия) — Мелсик Багдасарян (Армения);

Шэннон Росс (Австралия) — Клейдсон Родригес (Бразилия);

Джейми Малларки (Австралия) — Франциско Прадо (Аргентина);

Джек Дженкинс (Австралия) — Дон Шэйнис (США);

Лома Лукбунми (Таиланд) — Элис Рид (США);

Шейн Янг (Новая Зеландия) — Блейк Билдер (США);

Зубайра Тухугов (Россия) — Элвис Бреннир (Бразилия).

Основной кард

Ислам Махачев (Россия) — Александр Волкановски (Австралия);

Яир Родригес (Мексика) — Джош Эмметт (США);

Джек Делла Маддалена (Австралия) — Рэнди Браун (Ямайка);

Джастин Тафа (Новая Зеландия) — Паркер Портер (США);

Джимми Крут (Австралия) — Алонсо Менифилд (США).