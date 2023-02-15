Махачев — об обвинениях в использовании капельниц: «Меня до боя с Волкановски и после четыре раза проверяли»

Российский боец Ислам Махачев считает, что тему с использованием запрещенных веществ раздули сами бойцы. После боя на UFC 284 против Александра Волкановски россиянина обвинили в использовании капельниц.

«У нас есть комиссия. Я даже комментировать это не хочу. Есть эксперты, которые работают с USADA. Меня до боя и после боя четыре раза проверяли. Кто-то показал фотографию, где у меня синяк окол вены. Но в Австралии была своя комиссия, которая брала кровь на неделе перед боем. Это просто кто-то из бойцов раздул эту тему, а со стороны UFC и USADA ничего не было», — сказал Махачев.

Махачев победил Волкановски единогласным решением судей (48 — 47, 48 — 47, 49 — 46) и защитил пояс чемпиона. Бой состоялся 12 февраля на UFC 284 в Перте, Австралия.