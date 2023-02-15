Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 05:02

Махачев — об обвинениях в использовании капельниц: «Меня до боя с Волкановски и после четыре раза проверяли»

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Российский боец Ислам Махачев считает, что тему с использованием запрещенных веществ раздули сами бойцы. После боя на UFC 284 против Александра Волкановски россиянина обвинили в использовании капельниц.

«У нас есть комиссия. Я даже комментировать это не хочу. Есть эксперты, которые работают с USADA. Меня до боя и после боя четыре раза проверяли. Кто-то показал фотографию, где у меня синяк окол вены. Но в Австралии была своя комиссия, которая брала кровь на неделе перед боем. Это просто кто-то из бойцов раздул эту тему, а со стороны UFC и USADA ничего не было», — сказал Махачев.

Махачев победил Волкановски единогласным решением судей (48 — 47, 48 — 47, 49 — 46) и защитил пояс чемпиона. Бой состоялся 12 февраля на UFC 284 в Перте, Австралия.

Ислам Махачев и&nbsp;Алекс Волкановски. Махачев не стал лучшим бойцом вне зависимости от веса. Это справедливо?
Ислам Махачев
ММА
0
Читайте также
Дерби Новокузнецка в НХЛ: Капризов забил, но все-таки проиграл Бобровскому
Костомаров в сознании и пытается говорить. Но ему могут потребоваться другие операции?
Минфин ответил на внесение России в черный список налоговых юрисдикций
В США заявили об отсутствии угроз от сбитых неопознанных объектов
В ФРГ предупредили об угрозе ядерной войны из-за поставок танков ВСУ
Минздрав Сирии назвал окончательное число погибших из-за землетрясения
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Богатырев: «Волкановски пришел в вес Махачева и на этой территории почти побил его»

Цопанов: «Федор Емельяненко объединял возле телевизоров всю страну»
Новости
RSS RSS
Все новости