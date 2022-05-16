Магомед Исмаилов признался, почему хочет третьего поединка с Минеевым

Российский боец Магомед Исмаилов (17-3) рассказал, что хочет провести третий бой с действующим чемпионом AMC Fight Nights в среднем весе Владимиром Минеевым (16-1), так как интерес к этому бою у зрителей все еще присутствует.

«Мне разницы нет [по каким правилам драться с Минеевым], — сказал Исмаилов в интервью «СЭ». — Мне нужно еще раз с ним подраться. Мое внутреннее... Знаешь, во дворе подерешься, у тебя что-то не получилось, и ты сидишь в его темном подъезде и ожидаешь своего нового шанса решить вопрос. Если в третий раз что-то не получится, я оставлю это дело. Скажу, что не получается. Пока возможность третьего поединка присутствует, интерес к этому будет. Я думаю, нужно подраться».

Исмаилов предыдущий поединок проиграл Минееву техническим нокаутом в 3-м раунде 16-го октября 2021 года на AMC Fight Nights в Сочи.