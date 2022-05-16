Магомед Исмаилов рассказал, в чем он кардинально не согласен со Шлеменко

Российский боец Магомед Исмаилов (17-3) заявил, что он поддерживает Александра Шлеменко (61-13) во многих вопросах, однако не согласен с ним в том, что боец не должен сигнализировать о сдаче во время болевого приема.

«Я не согласен с ним по поводу того, что нельзя постучать, — сказал Исмаилов в интервью «СЭ». — Мол тебя поймали на удушающий — засыпаешь, поймали на руку — пусть ломают. Это не правильно. Это спортивная составляющая. Мы не деремся за свою семью, чтобы уже несмотря ни на что воюешь. В глаза же пальцы мы не засовываем, правильно? Это же спорт.

Исходя из совета Шлеменко, если человек не постучит, ему сломают руку, он не сможет дальше строить карьеру. Смысл в чем, если ты не постучишь? Кому что доказывать? Это же спорт. Сейчас тебя подловили — ты постучал, завтра ты подловишь... Если тебе руку сломают, тогда у тебя уже другая проблема будет. Возможно, в один момент ты скажешь себе: «Блин, да почему я не постучал-то? Надо было постучать и вернуться сильнее, нежели я сейчас такой травмированный инвалид хожу». Вот в этом не согласен, а в остальном согласен».

Шлеменко и Исмаилов должны подраться в конце августа в лиге RCC в Екатеринбурге.