Магомед Исмаилов: «Если Саша Емельяненко не возьмет себя в руки, у него будут серьезные проблемы в бою с Дациком»

Российский боец Магомед Исмаилов (17-3) сообщил, что Александр Емельяненко (28-9) должен восстановить свою былую форму, чтобы одержать победу над Вячеславом Дациком (6-8).

«У него есть какие-то сложности, по всей видимости, — сказал Исмаилов в интервью «СЭ». — Совета, по всей видимости, недостаточно. Никто с ним не сможет справиться, кроме него самого в вопросах своих слабостей. Жаль, конечно, что так происходит с Сашей. Отношу это к болезни. Не его любовь к чему-то, а его болезни к чему-то. Если Саша не возьмет себя в руки, у него будут серьезные проблемы в этом противостоянии [с Дациком], а возможно и свет потушит».

Бой Емельяненко и Дацика состоится на Hardcore Boxing в сентябре на «ВТБ Арене» в Москве.

В последнем бою Емельяненко встречался с американцем Джеффом Монсоном (60-26). Бойцы проводили поединок в ночь с 23 на 24 февраля. Противостояние проходило на голых кулаках, победителем встречи стал Емельяненко.