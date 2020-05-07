Куницкая считает, что коронавирус может изменить образ жизни людей навсегда

Российский боец ММА Яна Куницкая в Instagram поделился мнением по поводу социального дистанцирования из-за пандемии коронавируса.

«Изначально мы планировали пробыть тут, в Бразилии, 2 недели. И вот уже 4-й месяц идет и неизвестно, сколько еще продлится это все. Социальная дистанция с нами на долгое время и это кардинально поменяет наш образ жизни и возможно навсегда», — написала Куницкая.

Почти все спортивные соревнования были перенесены или отменены из-за эпидемии коронавируса. По данным Worldometer на ночь с 6 на 7 мая, в мире коронавирус подтвержден у 3 808 833 человека. Умерших — 263 877, выздоровевших — 1 287 619.

По данным Роспотребнадзора, в России на день 6 мая зарегистрировано 165 929 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 1 537 летальных исходов, выздоровели 21 327 человек.

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