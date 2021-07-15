Куницкая не жалеет, что дралась с Альданой, которая не уложилась в вес

Россиянка Яна Куницкая отметила, что не стоит заострять внимания на весе мексиканки Ирене Альданы на UFC 264 в Лас-Вегасе. Соперница российского бойца провалила взвешивание. Поединок завершился техническим нокаутом Яны в первом раунде — рефери остановил бой после нокдауна и серии ударов в партере.

«В последнее время я получила довольно много сообщений от самых разных людей. Все они спрашивали меня о ситуации с весом и о том, могла ли она повлиять на результат боя. Сразу хочу сказать, что никогда и ни о чем не жалею. И извиняться не собираюсь. Если кто-то принимает сложившуюся ситуацию, то несет полную ответственность за результат. Таковы правила игры», — написала Куницкая.

31-летняя Куницкая в ММА одержала 14 побед и потерпела шесть поражений, еще один бой был признан несостоявшимся. У 33-летней Альданы стало 13 побед при 6 поражениях.