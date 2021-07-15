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Джиган чуть не нокаутировал своего маленького сына во время тренировки

09:58
Джиган. Фото Instagram
Джиган. Фото Instagram

Рэпер Джиган едва не нокаутировал своего маленького сына во время тренировки.

Музыкант ударил по груше, когда ребенок пробегал рядом. Сын рэпера врезался в грушу и упал.

«Это видео должно быть в ленте. Когда хотел побоксировать, но папа отправил тебя в нокдаун. P. S. Давидик не пострадал, просто его грушей оттолкнуло», — написала супруга Джигана Оксана Самойлова, которая выложила видео.

Осенью Джиган проведет поединок с бойцом ММА Александром Емельяненко. Поединок пройдет по правилам бокса.

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Иван Торопцев все материалы автора

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