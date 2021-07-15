Джиган чуть не нокаутировал своего маленького сына во время тренировки

Рэпер Джиган едва не нокаутировал своего маленького сына во время тренировки.

Музыкант ударил по груше, когда ребенок пробегал рядом. Сын рэпера врезался в грушу и упал.

«Это видео должно быть в ленте. Когда хотел побоксировать, но папа отправил тебя в нокдаун. P. S. Давидик не пострадал, просто его грушей оттолкнуло», — написала супруга Джигана Оксана Самойлова, которая выложила видео.

Осенью Джиган проведет поединок с бойцом ММА Александром Емельяненко. Поединок пройдет по правилам бокса.