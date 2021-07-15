Боец легкого веса UFC Ислам Махачев высказался о возможном бое против Рафаэля Дос Аньоса.

«РДА такой парень, который всегда бегает, — сказал Махачев на медиа-дне к UFC Vegas 31. — Сейчас он уже говорит, что хочет драться с Конором, Хабибом. Но на прошлой неделе Конор дал ему пощечину на взвешивании, и что тот сделал? Ничего. Он старый, он всегда бегает. Я понимаю, что он хочет заработать, но… Хочу помочь ему закончить карьеру.

Дэн Хукер сегодня сказал, что хочет подраться со мной, если я выиграю в субботу. Но кто такой Дэн Хукер? Сейчас он 8-й номер, проиграл три боя из последних шести. Мне нужен кто-то, кто приблизит меня к поясу. Не думаю, что Хукер — большой шаг для меня».

17 июля Махачев подерется с Тьяго Мойзесом в главном событии вечера UFC Vegas 31.