Канделаки обвинила Макгрегора в глупости

Генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки прокомментировала удаленный твит ирландского бойца MMA Конора Макгрегора.

Макгрегор заявил, что Хабиб Нурмагомедов «будет бегать вокруг клетки, нагадив в штаны» в поединке с Джастином Гэтжи.

— Конор Макгрегор пишет (и стирает) оскорбительные твиты на фоне боя Нурмагомедов — Гэтжи, а я думаю, что нет ничего глупее, чем трэш-ток со стороны бойца, который не хочет, да и не имеет возможности выйти в клетку с тем, кого он оскорбляет. Детский сад какой-то, — написала Канделаки в Twitter.