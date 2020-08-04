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Канделаки обвинила Макгрегора в глупости

12:10
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Генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки прокомментировала удаленный твит ирландского бойца MMA Конора Макгрегора.

Макгрегор заявил, что Хабиб Нурмагомедов «будет бегать вокруг клетки, нагадив в штаны» в поединке с Джастином Гэтжи.

— Конор Макгрегор пишет (и стирает) оскорбительные твиты на фоне боя Нурмагомедов — Гэтжи, а я думаю, что нет ничего глупее, чем трэш-ток со стороны бойца, который не хочет, да и не имеет возможности выйти в клетку с тем, кого он оскорбляет. Детский сад какой-то, — написала Канделаки в Twitter.

Дополнительная информация:

https://twitter.com/tina_kandelaki/status/1290566979703767040

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