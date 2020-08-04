«Будешь бегать вокруг клетки, нагадив в штаны». Макгрегор снова оскорбил Хабиба

Бывший чемпион UFC в двух дивизионах Конор Макгрегор ответил на слова российского бойца Хабиба Нурмагомедова о предстоящем поединке с Джастином Гэтжи.

— Гэтжи — приятный парень и хороший оппонент для меня, но когда октагон закроется, он должен быть готовым не только к боксерскому поединку, — написал Хабиб в Instagram. — Я — не Дастин Порье или Тони Фергюсон. Я погружу его в темные воды океана и утоплю его.

— Иными словами: «Я буду бегать вокруг клетки, нагадив в штаны. После первых 10 секунд боя я упаду ему в ноги, чтобы получше принюхаться к его ракушке», — отреагировал у себя в Twitter Макгрегор. Позднее ирландец удалил запись.