Гаджиев: «Желание победить у Емельяненко будет не меньше Бейдера. Федор может составить конкуренцию»

Российский промоутер Камил Гаджиев рассказал, что думает о предстоящем поединке между россиянином Федором Емельяненко и американцем Райаном Бейдером.

«Сложно оценить боевую готовность Федора. Не знаю, в какой форме подошел в бою, но у него всегда есть шанс. Все-таки Федор нокаутер, не списывал бы его со счетов. Безусловно, в поединке фаворит Райан Бейдер, но Федор может составить конкуренцию.

Провести последний бой в карьере — мотивация. Разве не повод громко хлопнуть дверью? Здесь не идет речь о расслаблении, наоборот, будет максимально сконцентрирован. Федор относится к категории очень волевых спортсменов. Он может где-то не быть готовым технически, но с характером всегда было все в порядке — на высшем уровне. Желание победить у Федора будет не меньше Бейдера. Думаю, развязка наступит в первом раунде», — цитирует Гаджиева Sport24.

В ночь на 5 февраля Емельяненко проведет последний поединок в спортивной карьере. Бой пройдет в Инглвуде, штат Калифорния. Первая встреча бойцов в январе 2019 года закончилась победой Бейдера нокаутом в первом раунде.