Емельяненко — Бейдер: где и как следить за боем Bellator 290 — онлайн-трансляция

5 февраля на арене «Kia Forum» в Инглвуде (США) пройдет турнир Bellator 290, где в главном поединке встретятся россиянин Федор Емельяненко и американец Райан Бейдер. Бойцы сразятся за пояс в тяжелом весе. Их поединок начнется примерно после 06.00 по московскому времени.

Следить за боем Емельяненко и Бейдера можно будет с помощью текстовой трансляции на сайте «СЭ». Мировая видеотрансляция всего вечера пройдет на сервисе Showtime. Предварительный кард покажут на официальном YouTube-канале Bellator.

Для 46-летнего Емельяненко бой с 39-летним Бейдером станет последним в его карьере в ММА. В январе 2019-го американец победил Последнего Императора техническим нокаутом в 1-м раунде финала Гран-при Bellator в тяжелом весе.

На счету Бейдера в ММА — 30 побед, 7 поражений и один бой был признан несостоявшимся. Емельяненко одержал 40 побед и потерпел 6 поражений, еще один поединок признан несостоявшимся.

Видеоматериалы после боя Емельяненко — Бейдер будут доступны на YouTube-канале «СЭ» «Ушатайка».