Губерниев: «Зал славы UFC без Хабиба явно выглядел неполным»

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на новость о том, что российский боец Хабиб Нурмагомедов официально стал членом Зала славы UFC.

«Не надо думать о том, как долго затянули с этим решением. Надо думать о том, что его признали и слава Богу. Он это заслужил! Главное, что Хабиба признали, надо смотреть на результат. Поздравляю Хабиба! Это абсолютно заслуженная награда. Зал славы UFC без него явно выглядел неполным. Все ждали этого и дождались», — сказал Губерниев «СЭ».

Нурмагомедов является владельцем лиги промоушена Eagle FC. Россиянин закончил карьеру профессионального бойца ММА после победы над Джастином Гэтжи на турнире UFC 254, который состоялся в октябре 2020 года в Абу-Даби.